İstanbul'da iki tamirhanede yangın paniği

İstanbul Şişli'de iki otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir araç zarar gördü.

Dolapdere Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangında bir araç zarar gördü.