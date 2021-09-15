  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da iki tamirhanede yangın paniği

İstanbul'da iki tamirhanede yangın paniği

İstanbul'da iki tamirhanede yangın paniği

İstanbul Şişli'de iki otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir araç zarar gördü.

Dolapdere Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında bir araç zarar gördü.

Etiketler şişli tamirhane yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mercedes'in elektrikli süper otomobili Mercedes EQS Türkiye'de
Kayınvalidesine aşkını ilan eden damadın mesajları şoke etti
Sağlık sisteminde krizi: Tüm ameliyatlar durabilir!
ASELSAN'dan yerli İHA'lar için müjdeyi verdi
Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı
Merakla beklenen iPhone 13 tanıtıldı: İşte iPhone 13’ün Türkiye fiyatları
Cedi Osman'ın evlilik teklifine ''evet'' diyen Ebru Şahin o anları paylaştı
Acun Ilıcalı, Exxen'i eleştiren Güntekin Onay'a tepki gösterdi
Kim Milyoner Olmak İster’e damgasnı vuran soru: Yarı yarıya joker hakkını bile kullandı ama...
Piyasalarda ibre yön değiştirdi! İşte dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum