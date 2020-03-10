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  4. 10 Mart 2020 13:10

İstanbul'da iş hanına silahlı saldırı

İstanbul Bayrampaşa’da bir iş hanına uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.

İstanbul'da iş hanına silahlı saldırı
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İstanbul'da bir işyerine pompalı tüfekle yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, alacak meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan işyerine giren, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, pompalı tüfekle 3 kişiyi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri alacak meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi gözaltına alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

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