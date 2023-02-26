  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi

İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi

Güncelleme:

İstanbul’da Kızılay'ın Kadıköy şubesine yürümek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri İstanbul il örgütü binasından çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ‘yetersizliğiyle’ eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. Açıklama yapan Ahbap ve Kızılay'dan da habere ilişkin doğrulama geldi.

Kadıköy’deki Kızılay Kadıköy Şubesi önünde saat 19.30’da basın açıklaması düzenlemek isteyen TİP’lilerin Kadıköy’deki il örgütü önce polis ablukası altına alındı. TİP’liler binadan çıkmaya çalışınca polis gözaltılara başladı.

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi konu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Polis, Kızılay önünde düzenleyeceğimiz basın açıklaması öncesinde İstanbul İl Örgütü binamızı abluka altına almaya çalışıyor. MYK, Parti Meclisi, il-ilçe yöneticilerimiz ile üyelerimiz ve depremzede gönüllülerimizden gözaltına alınanlar var. Halk düşmanı AKP ile hesaplaşacağız!" denildi.

 

Etiketler tip Türkiye işçi partisi kızılay protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enkazda ölen kızının saatinden mesaj atarak kurtuldu
Antalya'da iğrenç olay! Öğrencisine tecavüzden tutuklandı
Bir ilde okulların açılması ertelendi
1500 binanın yıkıldığı Malatya'da 90 yıllık okul ayakta kaldı
Depremde karbon fiberle güçlendirilen bina ayakta kaldı
e-Devlet'te büyük sızıntı iddiası! Resmi açıklama geldi
Filmleri aratmayan görüntüler! 2 bin çete üyesi dev hapishaneye nakledildi
Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı
Deprem sonrası YSK'dan dikkat çeken hamle
Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı! 2000 yılı öncesi binalara dikkat!