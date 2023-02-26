İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi

İstanbul’da Kızılay'ın Kadıköy şubesine yürümek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri İstanbul il örgütü binasından çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ‘yetersizliğiyle’ eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. Açıklama yapan Ahbap ve Kızılay'dan da habere ilişkin doğrulama geldi.

Kadıköy’deki Kızılay Kadıköy Şubesi önünde saat 19.30’da basın açıklaması düzenlemek isteyen TİP’lilerin Kadıköy’deki il örgütü önce polis ablukası altına alındı. TİP’liler binadan çıkmaya çalışınca polis gözaltılara başladı.

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi konu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Polis, Kızılay önünde düzenleyeceğimiz basın açıklaması öncesinde İstanbul İl Örgütü binamızı abluka altına almaya çalışıyor. MYK, Parti Meclisi, il-ilçe yöneticilerimiz ile üyelerimiz ve depremzede gönüllülerimizden gözaltına alınanlar var. Halk düşmanı AKP ile hesaplaşacağız!" denildi.