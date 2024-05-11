Yağışlı ve soğuk hava ne kadar daha sürecek ?

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Ayrıca pek çok bölgemiz için çöl tozu taşınımı uyarısı da yapıldı. Peki dört gözle beklenen yaz ne zaman gelecek ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12 - 18 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

11 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritaları

12 Mayıs Pazar hava tahmin haritaları

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritaları

14 Mayıs Salı hava tahmin haritaları

15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritaları