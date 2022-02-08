İstanbul'da korkutan patlama! Rögar kapağı yerinden fırladı
İstanbul Eyüpsultan'da rögarda patlama meydana geldi. Paniğe neden olan patlama kameraya yansıdı.
Eyüpsultan Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bugün rögarda gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Çıkan ses nedeniyle çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Patlama sırasında rögar kapağı fırladı. Bu sırada oradan kimsenin geçmemesi olası yaralanmanın önüne geçti. Rögardaki patlama ve kapağın fırladığı anlar çevrede bulunan işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
DHA
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