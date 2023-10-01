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İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs önünde ilerleyen metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüslerdeki yolcular savruldu. 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Kaza sonrası metrobüs yoluna yoğunluk oluştu. Kazaya karışan ve hasar alan metrobüslerin kaldırılmasıyla, metrobüs yolundaki trafik normale döndü.  

DHA

Etiketler istanbul küçükçekmece beşyol metrobüs kazası
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