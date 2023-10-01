İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs önünde ilerleyen metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüslerdeki yolcular savruldu. 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Kaza sonrası metrobüs yoluna yoğunluk oluştu. Kazaya karışan ve hasar alan metrobüslerin kaldırılmasıyla, metrobüs yolundaki trafik normale döndü. DHA