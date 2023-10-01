İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, 12.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs önünde ilerleyen metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüslerdeki yolcular savruldu. 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Kaza sonrası metrobüs yoluna yoğunluk oluştu. Kazaya karışan ve hasar alan metrobüslerin kaldırılmasıyla, metrobüs yolundaki trafik normale döndü.
DHA
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