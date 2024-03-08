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İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
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İstanbul Avcılar'da durakta yolcu alan metrobüse, arkadan gelen metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisler Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan yolculardan 4'ü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada metrobüslerde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre aksama yaşanan metrobüs seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul Avcılar'da durakta yolcu alan metrobüse, arkadan gelen metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

AA/DHA

Etiketler istanbul metrobüs kazası avcılar
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