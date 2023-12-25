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İstanbul'da motosikletli saldırı dehşeti

İstanbul'da motosikletli saldırı dehşeti
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İstanbul Kağıthane'de yolda yürüyen bir kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ferman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen U.K.(18), yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarkenK. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saldırının ardından K.'nın yakınları olay yerine akın etti. Bazı yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kaçan saldırganları yakalanması için çalışma başlatılırken K.'nın 'Taksirle Yaralama' suçundan hakkında arama kararı olduğu öğrenildi. 

"ARKADAKİ ÇOCUĞU VURDU"

Olayı gören bir vatandaş, "İlk önce silah seslerini duydum. Kafamı kaldırdığımda motosikletli iki kişi olduğunu gördüm. Arkada oturan kişi, silahını çıkararak çocuğu vurdu. Sonrasında hemen motosikletleriyle beraber yukarıya doğru kaçmaya başladılar. Çocuk o esnada olduğu yerde kanlar içinde yerde kaldı. Önce polis ekipleri geldi, sonrasında ambulanslar geldi. Yerdeki çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdüler. Duyduğumuza göre de çocuk ölmüş" dedi. 

DHA

Etiketler kağıthane motosiklet silahlı saldırı
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