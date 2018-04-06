İstanbul'da orman yangını çıktı ! Büyük şüphe...

İstanbul Sancaktepe'deki Aydos Ormanı'nda saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.

Ormanın birçok noktasında eş zamanlı çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti.

Sultanbeyli, Sancaktepe, Yakacık ve Yenişehir itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek yangına müdahale etti.

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü.

Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.