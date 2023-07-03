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İstanbul'da orman yangını

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İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın, saat 15:45'te Sultangazi Hacı Bektaş Veli Kent Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmasının ardından tedbiren mesire alanında bekletilen Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının müdahalesi yangının büyümesini engelledi. İlk müdahalenin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkmasıyla birlikte Kent Ormanı'nda piknik yapan vatandaşlar anonslar ile bilgilendirilerek tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterinin de destek vermesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası belli olacak.

DHA

Etiketler sultangazi hacı bektaşı veli ormanı yangın
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