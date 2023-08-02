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  4. İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada

İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada

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İstanbul Ataşehir’de bir İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında yaşanan İstanbulKart tartışmasında işler çığırından çıkınca ortalık birbirine girdi.

Olay geçtiğimiz gün bir İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, otobüse yolcu olarak binen bir kadın indirimli kart olan öğrenci kartını akbil olarak kullandı. Şoför ise indirimli kartı bildirince ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kart sahibi kadın, öğrenci olduğunu ve kartın yasal olduğunu iddia ederek şoföre çıkıştı. İETT şoförüne hakaretler ederek bağıran kadına bazı yolcular tepki gösterdi. Hakaretlerin yaşandığı kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartının bildirilmesi üzerine şoför ile tartışan ve hakaretler savuran kadına yolculardan birisi müdahale etti. 15 bin lira dolandırıldığını söyleyen yolcu, kadına susmasını söyleyip hakaret etti. Bunun üzerine diğer yolcular kadına hakaret eden vatandaşa müdahale etti.

Etiketler iett otobüs istanbul kavga yolcu sürücü
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