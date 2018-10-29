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  4. 29 Ekim 2018 21:35

İstanbul'da pompalı tüfekle rehine dehşeti !

İstanbul'da Alzheimer hastası babasını rehin alan bir kişi pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

İstanbul'da pompalı tüfekle rehine dehşeti !
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İstanbul Zeytinburnu’nda Alzheimer hastası babasını rehin alan bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Polislerin uzun uğraşlarını ardından şahıs, özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı S.D. (37), Alzheimer hastası babasını rehin alarak elindeki pompalı tüfekle çıktığı evin balkonundan etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahsın polis ekiplerine de ateş açması üzerine, güvenlik güçleri sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri ve müzakereci polisler sevk edildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polisler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin ikna çalışmalarının ardından özel harekat polisleri daireye girerek şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

İHA

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