İstanbul'da saç baş yolduran kaza: Vitesleri karıştırınca bir kadını ezdi
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İstanbul Fatih'te vitesleri karıştıran sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdan geçen bir kadına çarptı.
Olay dün Fatih Kadırga'da öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki sürücü ileri yerine geri vites kullandı.
Bir anda hızlanan araç, o sırada yoldan geçen kadına ardından duvara çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı.
İHA
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