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  4. 09 Mayıs 2018 07:22

İstanbul'da şafak operasyonu ! 04:00'te düğmeye basıldı

İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da şafak operasyonu ! 04:00'te düğmeye basıldı
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Kağıthane’de narkotimleri şafak vakti çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri Kağıthane’de çok sayıda evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takip yapan tim, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Vatan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında harekete geçen timler, 7 binaya ve 1 işyerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda koçbaşlarıyla kapısı kırılarak girilen evlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen çok miktarda paraya ise el konuldu. Şüpheli şahıslar da gözaltına alındı.



Oto lastik dükkanı narkotik köpeğiyle arandı
Öte yandan operasyon kapsamında tim, Kemerburgaz Caddesi üzerinde bir işyerine girdi. Ekipler levyeyle kapısını açarak girdikleri işyerindeki lastikleri ve içeriyi didik didik aradı. Aramaların ardından “Eta” isimli narkotik köpeği de çevrede arama yaptı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA

şafak operasyonu , istanbul , narkotik
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