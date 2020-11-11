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  4. 11 Kasım 2020 08:09

İstanbul'da şafak vakti polibaskını

İstanbul'da önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul'da şafak vakti polibaskını
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DHA'nın haberine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında arama Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi.  Baskın yapılan adreslerde ekipler arama yaparken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı. 

 

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