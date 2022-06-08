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  4. İstanbul'da silahlı saldırı: ''Çakmak alıp verme'' meselesi yüzünden öldürdü!

İstanbul'da silahlı saldırı: ''Çakmak alıp verme'' meselesi yüzünden öldürdü!

İstanbul'da silahlı saldırı: ''Çakmak alıp verme'' meselesi yüzünden öldürdü!

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kişinin, 4 ay önce ''çakmak alıp verme'' yüzünden tartıştığı kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda kızdığı kişiyi öldüren kişi yakalanırken olayla ilgili ayrıntılar da yapılan sorguda çıktı.

Halıcıoğlu Mahallesinde 5 Haziran'da meydana gelen olayda Ebru Y. ile birlikte bir kafeteryada oturan Fatih Barış D. uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kafeteryaya girerek hiçbir şey söylemeden kurşun yağdıran saldırgan olaydan sonra kaçtı.

KIZ ARKADAŞI DA GÖZALTINDA 

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olay sırasında Fatih Barış D.'ın yanında bulunan Ebru Y'nin ifadesine başvurdu. Ancak çelişkili ifadeler vermeye başlayan Ebru Y. gözaltına alınarak asayiş şube müdürlüğüne götürüldü.

CİNAYET PLANINI İTİRAF ETTİ

Sorgulanan Ebru Y'nin anlattıkları cinayet planını ortaya çıkardı.

Ebru Y, arkadaşı olan Bekir Sıddık D'nin kendisini telefonla aradığını ve Fatih Barış D.'la dostluk kurmasını ve onu bir yerde randevuya çağırmamı istediğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden Fatih Barış D.'la konuşmaya başladığını anlatan Ebru Y, 15 günlük uğraşın ardından onu buluşmaya ikna ettiğini söylediği öğrenildi.  

Buluşma yerini Bekir Sıddık D'ye söylediğini anlatan Ebru Y, "Biz masada otururken birden içeri girdi. Silahını çekerek kurşun yağdırdı" dedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine polis şüpheli Bekir Sıddık D'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Bekir Sıddık D'nin daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

"ÇAKMAK" YÜZÜNDEN 4 AY ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Yapılan soruşturma sonucunda Bekir Sıddık D. ile öldürülen Fatih Barış D.'ın yaklaşık 4 ay önce çakmak alışverişi yüzünden bir tartışmanın ardından kavga ettikleri tespit edildi. İkili arasında bu nedenle başlayan husumetin cinayete neden olduğu belirtildi.

Şüpheliler Ebru Y. ve Bekir Sıddık D. adliyeye sevk edildiler.

Etiketler ÇAKMAK İSTANBUL cinayet
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