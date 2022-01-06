İstanbul'da şoke eden anlar! Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu

Beyoğlu’nda bir kişi, tartıştığı kişiyi korkutmak için yere açtığı ateşten seken kurşunla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, insan yoğunluğunun olduğu sokak üzerinde karşılaşan Eyüp S. ile Eyüp B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Eyüp B., tabancasını çıkartarak Eyüp S.'yi korkutmak için yere doğru ateş etmeye başladı.

Bacağından vuruldu, yere düşmeden ayakta yardım bekledi

Bu sırada Eyüp S. ise tabancadan çıkan kurşunlardan kurtulmak için zıplasa da başarılı olamadı. Bacağından vurulan Eyüp S. ayakta yere düşmeyip ayakta yardım beklerken, çevrede bulunan vatandaşlar ise şüpheli Eyüp B.'yi olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta bekleyen yaralı Eyüp S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polis saldırganı evinde yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşlarla konuştuktan sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahsın emniyette suç kaydı bulunan Eyüp B. olduğu tespit edildi. Şüpheli Eyüp B.'nin Piyalepaşa Mahallesi'nde evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsa, emniyette ifadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanarak ç adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan kurşunlama anı kamerada

Öte yandan Beyoğlu'nda bir kişinin bacağından vurulduğu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kalabalık olduğu caddede tartıştıkları daha sonra ise şüphelinin tabancayı alarak yere doğru ateş ettiği, daha sonrada çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahale ettiği görülüyor.

İHA