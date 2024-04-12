İstanbul'da sosyal medya cinayeti: Video çekmek isterken öldü

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir öğrenci, sosyal medyaya yüklemek için gerçek silahla video çekmek isterken canından oldu

İstanbul Fatih'te Özbekistanlı S.G. tabancayla video çekip sosyal medya hesabından paylaşmak istedi. Masaya koyduğu tabancayı ev arkadaşı U.R. alınca tetiğe bastı. S.G. başından vurularak öldü. U.R. ifadesinde olayın kazara gerçekleştiğini söylerken, kendi sosyal medya hesabında da silahı kafasına tutarak paylaşımlar yaptığı görüldü.

Olay, 9 Nisan salı günü akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Özbekistanlı S.G., evde bulunan silah ile video çekip sosyal medya hesabından paylaşmak istedi. Silahın şarjörünü çıkararak masaya bıraktı. Masada bulunan silahı alan Arkadaşı U.R. (23), tabancanın tetiğine basınca S.G.'u başından vurdu. S.G. kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.G.’un öldüğü belirlendi. Polis ise U.R.’u gözaltına aldıktan sonra evde incelemelerde bulundu. Cenaze incelemelerden sonra Adli Tıp Kurumu'nda sevk edildi. U.R. ise tutuklanırken cezaevine gönderildi.

"OLAY KAZARA OLMUŞTU"

U.R., emniyetteki ifadesinde, “S.G.’la kaldığımız odada iftar yaptık. İftardan sonra S.G. odamızdaki kombinin dolabının alt kısmında bulunan silahı aldı ve yanıma getirdi. Bana Instagram’a hikâye atacağını söyledi. Merakımdan tabancayı almak istedim. Fakat ben boş olduğunu düşündüğüm tabancayı elime aldığım esnada yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastım. S.G.’un, tabanca ile başından vurulduğunu gördüm. Olay kazara olmuştur. S.G.’la aramızda hiçbir husumet yoktur" dedi.

"TİKTOK VİDEOSU ÇEKERKEN"

Mahalle sakini Erdoğan Aslan, "Akşam üstü bir silah sesi geldi. ardından polisler geldi evin içine girdi. İki tane Özbek şakalaşıyormuş, Tiktok videosu çekerken biri diğerinin kafasında sıkıyor. Öbür arkadaşı da polis gelip götürüyor. Bu yabancılarda silahın ne işi var ben onu anlayamadım." dedi

"ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ"

U.R. ve S.G.'un kapı komşuları olan Ramazan Aycan, "Özbeklerdi. Birden bire olay çıktı bizimde pek bir bilgimiz yok. Akşam saatlerinde birden silah sesi geldi. Ardından evin içerisinden çığlık sesleri yükseldi. 20 dakika sonra zaten polis ekipleri geldi. Onlar çok iyi anlaşıyorlardı, aralarında hiçbir sorun yoktu kaç yıldır burada yaşıyorlar bir sorun olmadı. İki erkek iki bayan yaşıyorlardı" diye konuştu

DHA