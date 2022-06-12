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İstanbul'da taciz gerginliği! Şüpheli telefonunu parçaladı

İstanbul Eyüpsultan'da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini söyleyince arbede yaşandı. Şüpheli şahıs, cep telefonunu vermek istemeyince yere atarak parçaladı.

Olay, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Meydanı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, genç kadın yolda yürürken bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Kadın, “Benim fotoğraflarımı niye çekiyorsun?” diye bağırınca çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı. Vatandaşlar, fotoğrafı çektiği iddia edilen şahsın elinden cep telefonunu almak istedi. Telefonunu vermek istemeyen şahıs yere atarak parçaladı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs, vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Etiketler istanbul eyüpsultan taciz
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