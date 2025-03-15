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İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza: Yol kapandı

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Bağcılar Basın Ekspres yolunda kamyonet devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Kaza, Basın Ekspres Yolu TEM Otoyolu istikametinde Halkalı, Atakent yol ayrımında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. A.A., idaresindeki gıda kamyonetiyle yol ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet bariyere çarptı. Kazanın şiddeti ile savrulan kamyonet tekrar bariyere çarparak yan yattı. Şoför A.A. kazayı yara almadan atlatırken kamyonette bulunan meşrubatlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını yan yoldan kontrollü olarak sağladı. Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken firma çalışanları yola saçılan ürünlerin zarar görmemiş olanlarını topladı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yan yatan kamyonet vinç yardımı olay yerinden götürüldü, kapalı olan yol ise trafiğe açıldı.

Bağcılar Basın Ekspres yolunda kamyonet devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

DHA

Etiketler bağcılar Basın Ekspres trafik kazası kamyonet
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