İstanbul'da ünlü restoranda ''masa silme'' kavgası kamerada

İstanbul Başakşehir’deki bir alışveriş merkezinde bulunan ünlü bir köfterestoranında yemek yiyen aile ile garsonlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir alışveriş merkezindeki ünlü köftecide yaşandı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin restoran katındaki bir köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasında müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü ve diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu. Köftecinin savaş alanına döndüğü, müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı atılmasıyla son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.