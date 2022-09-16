  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da ünlü restoranda ''masa silme'' kavgası kamerada

İstanbul'da ünlü restoranda ''masa silme'' kavgası kamerada

İstanbul Başakşehir’deki bir alışveriş merkezinde bulunan ünlü bir köfterestoranında yemek yiyen aile ile garsonlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir alışveriş merkezindeki ünlü köftecide yaşandı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin restoran katındaki bir köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasında müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü ve diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu. Köftecinin savaş alanına döndüğü, müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı atılmasıyla son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler köfteci başakşehir alışveriş merkezi masa silme kavgası aile garson
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan imzaladı: 11 ilimizde bazı alanlar ''orman sınırı'' dışına çıkarıldı
Ekin Su Cülcüloğlu'nun podyuma ilk çıkışını böyle kutladı
Rıdvan Dilmen çılgına döndü, program erken bitti
Erdoğan'dan ABD'yi de Avrupa'yı da kızdıracak fotoğraf karesi
Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında ''ilk kez söylüyorum'' diyerek açıkladı
Piyasalar yangın yeri! Dolar uçuyor, Euro ve altın dibi gördü!
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminini açıkladı
Kılıçdaroğlu ''yandaş medya'' tanımını değiştirdi: ''Erdoğan'ın propaganda aparatları''
Antalya'da denizde can pazarı! Lüks yat alevler içinde kaldı
Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy'un ateşli sahneleri Dünyayla Benim Aramda'ya damgasını vurdu