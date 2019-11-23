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  4. 23 Kasım 2019 12:47

İstanbul'da ''uygunsuz fotoğraf'' gözaltısı

Ümraniye'de Mustafa Ş.'nin bir kadın ile uygunsuz fotoğraflarını çekip zorla parasını aldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı.

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İddiaya göre, Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde bir evde Mustafa Ş.(42)' nin bir kadın zorla uygunsuz fotoğrafları çeken 2 kişi, şantaj yaparak 35 bin liralık senet imzalattı. Ardından da 7 bin 400 lirasını gasp ettiler. Olaydan iki gün sonra Mustafa Ş. şüphelilerden şikayetçi oldu. Şüpheliler Mustafa Ş. ve eşini arayarak imzalattıklarını senetteki tutarı istediklerini söyledi. Mustafa Ş. polis ekiplerine parayı Ümraniye, Dudullu Meydanı'nda şüphelilerle buluşup teslim edeceğini iletti. Bunun üzerine harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buluşma noktası gelen Barış B.(32), Yusuf S.(27), Emine B. (22) ve Zübeyde S. (24)'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden Ümraniye'de yaşanan "nitelikli yağma" olayının da failleri olduğu ortaya çıktı. 

Polis ekiplerinin yakaladığı 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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