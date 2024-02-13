  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada

İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada

Güncelleme:

Başakşehir'de düğün eğlencesi sırasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden 2 maganda polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 uzun namlulu tüfek ve 3 şarjör de ele geçirildi.

Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün eğlencesi yapan gruptaki 2 kişi ellerindeki uzun namlulu silahlarla havaya defalarca ateş etti.

Başakşehir'de düğün eğlencesi sırasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden 2 maganda polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 uzun namlulu tüfek ve 3 şarjör de ele geçirildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, ateş eden 2 kişinin kimliklerini belirledi.

Başakşehir'de düğün eğlencesi sırasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden 2 maganda polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 uzun namlulu tüfek ve 3 şarjör de ele geçirildi.

Y.K ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir'de düğün eğlencesi sırasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden 2 maganda polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 uzun namlulu tüfek ve 3 şarjör de ele geçirildi.

Şüphelilerle birlikte 2 adet uzun namlulu tüfek ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

DHA

Etiketler tam otomatik otomatik tüfek uzun namlulu silah düğün maganda eşkiya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler... Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler... Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu cesur pozlarıyla mest etti Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu cesur pozlarıyla mest etti İmamoğlu mu, Kurum mu ? Son anket açıklandı İmamoğlu mu, Kurum mu ? Son anket açıklandı CHP il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu CHP il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu Akaryakıta dev zam: 45 TL de aşıldı Akaryakıta dev zam: 45 TL de aşıldı 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor Alper Gezeravcı'ya yeni görev; Erdoğan tarafından atandı Alper Gezeravcı'ya yeni görev; Erdoğan tarafından atandı Hava 5 derece birden soğuyacak; tüm Türkiye yağış altında Hava 5 derece birden soğuyacak; tüm Türkiye yağış altında