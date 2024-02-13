İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada
Başakşehir'de düğün eğlencesi sırasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden 2 maganda polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 uzun namlulu tüfek ve 3 şarjör de ele geçirildi.
Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün eğlencesi yapan gruptaki 2 kişi ellerindeki uzun namlulu silahlarla havaya defalarca ateş etti.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, ateş eden 2 kişinin kimliklerini belirledi.
Y.K ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte 2 adet uzun namlulu tüfek ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DHA
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