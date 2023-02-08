İstanbul'da yangın çıkan binada can pazarı

İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Park Sokak'ta, 4 katlı binanın elektrik panosunda başladı. Evleri dumanla dolanlar pencere ve balkonlara çıktı. Duman içinde kalan binada, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 11 kişi kurtarıldı. Ekiplerin yaşlı bir çifte soğuktan korumak için montlarını giydirdikleri dikkat çekti. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA