  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da yangın çıkan binada can pazarı

İstanbul'da yangın çıkan binada can pazarı

İstanbul'da yangın çıkan binada can pazarı
Güncelleme:

İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Park Sokak'ta, 4 katlı binanın elektrik panosunda başladı. Evleri dumanla dolanlar pencere ve balkonlara çıktı.  Duman içinde kalan binada, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 11 kişi kurtarıldı. Ekiplerin yaşlı bir çifte soğuktan korumak için montlarını giydirdikleri dikkat çekti. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.  

DHA

Etiketler istanbul avcılar yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şarkıcı Karsu kötü haberi verdi: ''Bizde çok kayıp var''
İskenderun Limanı'ndaki yangın 3'üncü günde kontrol altında!
Bakan Varank'tan deprem açıklaması: ''Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu gördük''
Gaziantep’te Belediye Başkanı'ndan 14 TL'lik ekmek baskını! Nedeni ortaya çıktı
Bir yardım gemisi daha yola çıktı
Depremzededen kaçan muhabire tepki yağıyor
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi; binalar boşaltıldı!
Benzin ve motorine çifte indirim
Kahramanmaraş depremini bilen ''kahin'' tarih vererek uyardı
Depremde can kaybı 9 bine dayandı