İstanbul'da yangın faciası! Evde unutulan çocuk öldü

İstanbul Esenler'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Tuna Mahallesi 718. Sokakta 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Evde çıkan dumanı fark eden yabancı uyruklu oldukları öğrenilen aile çocuklarını alarak dışarı çıktı. Ancak iki yaşındaki çocuğun içeride kaldığı sonra anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girdiklerinde iki yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne sinir krizi geçirdi. İşten dönen baba, eve girmek isteyince kısa süreli arbede yaşandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

DHA