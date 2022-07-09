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  4. İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü

İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü

İstanbul'da buğday tarlasında başlayan yangın havadan ve karadan 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ekili buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplere, alanın engebeli olması nedeniyle helikopterle destek sağlandı. Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. 

Etiketler istanbul buğday tarlası tarla buğday
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