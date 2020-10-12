İstanbul'da yine aynı skandal manzara

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde çalışan minibüsler , okula giden öğrenciler, çalışanlar nedeniyle tıka basa doldu. Okula gitmek için bekleyen 12. Sınıf öğrencisi Ertuğrul Birol, “15 dakikadır dolmuş bekliyorum. Hepsi dolu geliyor. Tıka basa dolmuş durumda” dedi.

3. Sınıf öğrencisi kızını götürmek için taksi bekleyen Sedat Şen, “Normal şartlarda da dolmuş kullanmıyoruz. Ciddi anlamda çok dolu dolmuşlar. Otobüsler daha boş ama onların da saati uygun değil. Taksi bekliyoruz ama taksi de gelmiyor. Gelen taksiler de trafik olduğu için almıyorlar. Okula gidip gitmeyeceği konusunda dair taahhütname imzalatacaklar. Biz okula gitmesi taraftarıyız zaten belirli günlerde gidecekler. Evde çok sıkıldılar artık” diye konuştu.