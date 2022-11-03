İstanbul'daki kadın kaçırma cinayetinden DEAŞ çıktı!

İstanbul Şişli'de eşini kaçırdığı iddiasıyla Muhammet T.'yi öldüren Emrullah K. ve akrabalarının sorgusunda olaya bir başka otomobildeki iki kişinin daha karıştığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı. Öte yandan öldürülen Muhammet T.'nin ve katil zanlısı Emrullah K.'nin DEAŞ üyesi oldukları ortaya çıktı.

Şişli'de 1 Kasım'da meydana gelen olayda biri kadın iki kişinin içinde bulunduğu otomobil silahlı saldırıya uğramıştı. Otomobilin önünü keserek durduran saldırganlar direksiyonda bulunan Muhammet T.'i öldürdükten sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak uzaklaştı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa süre içinde eşini kaçırdığı iddiasıyla Muhammet T.'i öldürdüğü iddia edilen Emrullah K. ve 3 akrabası gözaltına alındı. Sultanbeyli'nde yapılan operasyonda Muhammet T.'in yanındaki Berivan K. da kurtarıldı.

Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayda yeni bir gelişme yaşandı. Polis Muhammet T. ile Berivan K.'nın içinde bulunduğu otomobili, olayın hemen öncesinde takip eden bir aracı belirledi. Otomobilin saldırının yere yaklaştığını haber verdiği değerlendirilen araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Orhan K. İle Sinan K. da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden Orhan K.'nın daha önceden 11 ayrı suçtan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTILAR

Yapılan çalışmalarda öldürülen Muhammet T.’nin 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı öğrenildi. Katil zanlısı Emrullah K.’nın ise yine DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan ve örgüte finans sağlamaktan arama kararı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 kişi yarın adliyeye sevk edilecek.

DHA