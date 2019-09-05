İstanbul'daki kanlı pusu kamerada

Olay, dün Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde 18.30 sıralarında meydana geldi. 50 yaşındaki Derviş B., uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin Derviş Beyhan'ın amcaoğlu 56 yaşındaki Mehmet Ali B. olduğunu tespit etti. Mehmet Ali B. olayda kullandığı tabancayla birlikte dün akşam 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Mehmet Ali B.'ın, aile büyüklerinden kendilerine kalan Malatya Pötürge'deki arazinin satışıyla ilgili tartışma yaşadıklarını, 15 bin lira değerindeki hisseyi satmak istemediği için kendisini kaybederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan Mehmet Ali B.adliyeye sevk edildi.