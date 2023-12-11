İstanbul'un dev AVM'sinde intihar

İstanbul Şişli’de bulunan dev alışveriş merkezinde bir kişi kendisini AVM'nin 5’inci katındaki terastan boşluğa bıraktı.

Olay, saat 11.40 sıralarında Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin 5’inci katındaki yemek bölümünün terasına çıkan bir kişi kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 55 yaşlarında kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.

İHA