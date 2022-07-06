İstanbul'un dev AVM'sinde yabancı uyruklu sapık rezaleti

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en büyük AVM'lerinden birindeki kadınlar tuvaletinde yabancı uyruklu bir erkek, tuvalet kabinindeki kadını gizlice kameraya çekmeye çalışırken suç üstü yakalandı

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bir AVM'deki kadınlar tuvaletinde yabancı uyruklu bir erkek tuvalet kabininde bulunan bir kadını kameraya çekmeye çalışırken yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde AVM'nin kadınlar tuvaletinde bulunan kabine girdiğini anlatan genç kadın tacizi şöyle anlattı:

"Kabinin altından bir kişinin eliyle kamerası açık bir şekilde telefonunu uzattığını fark ettim. Olay üzerine toparlanıp dışarı çıktığımda bitişiğimdeki kabinden bir erkeğin çıktığını gördüm. Tepki gösterip durdurmaya çalıştım. Telefonu yere vurup parçaladı ve kaçmaya çalıştı. Tuvalette bulunan diğer kadınların yardımıyla şahsı durdurup özel güvenliğe haber verdik."

AVM'ye çağrılan polis tarafından gözaltına alınan tacizci erkeğin isminin B.A. olduğu ve hakkında bir arama kararı bulunmadığı öğrenildi.

Kırmaya çalıştığı telefonu da incelenmek üzere polis tarafından alınan tacizci Başakşehir Polis Merkezi'ne götürüldü.

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