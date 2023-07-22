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İstanbul'un iki ilçesinde korku saçan çeteye eş zamanlı operasyon

İstanbul'un iki ilçesinde korku saçan çeteye eş zamanlı operasyon
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İstanbul'un Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde çok sayıda olaya karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ve Esenyurt'ta "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı saldırı" gibi 8 olayı gerçekleştiren suç örgütünü belirledi. Bunun üzerine Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri ve yöneticisi de dahil olmak üzere 39 kişi yakalandı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 100  fişek,  hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Etiketler istanbul esenyurt avcılar çete
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