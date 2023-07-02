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İstanbul'un lüks sitesinde yangın

İstanbul'un lüks sitesinde yangın
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İstanbul Sancaktepe’deki Fiyaka Evleri sitesinde yangın çıktı. Sitenin arka tarafında bulunan evlerin de etkilendiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için sitenin kamera görüntüleri incelenecek.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bulunan Fiyaka Evleri sitesinde büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sitenin arka tarafında bulunan evlere de sıçrayan yangın bir saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinemezken, sitenin kamera görüntülerinin inceleneceği açıklandı.

Öte yandan yangından etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Yangına ilişkin incelemeler sürüyor.

Etiketler istanbul yangn fiyaka site
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