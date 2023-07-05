İstek şarkı cinayetinde karar verildi

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi.

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İ.K., A.G., savunma sanayi alanında elektrik mühendisi S.S. ile G.G. ve J.E. gözaltına alındı. İ.K., S.S. ve A.G. tutuklanırken G.G. ile J.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi ile hazırlanan iddianame Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

CAM KIRIKLARI BİRLEŞTİRİLDİ

İddianameye göre; soruşturma kapsamında yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda cam kırığı bulundu. Uzman polislerce toplanan bardak parçaları, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi. Uzmanlarca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil dosyaya girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardağın ise tuzla buz olduğu için bütün haline getirilemediği öğrenildi.

Bir araya getirilen parçalarda sanıklardan A.G. ve S.S.’in parmak izi ile Onur Şener’in DNA’sı bulundu. İ.K.'nin parmak izi ise, Şener’in başına vurduğunda tuzla buz olan bardak bir araya getirilemediği için tespit edilemedi. Adli Tıp Kurumu raporunda da Şener’in baş bölgesinden 5 derin kesi olduğu belirlendi.

Soruşturmayı yürüten savcı, bu tespitlerin ardından sanıkların olay sırasında birlikte hareket ettiklerine dikkat çekti. Savcı, "Şüphelilerin her birinin suçun icrasında üstlendiği rol ve katkıyla Onur Şener'in direncini kırdıkları anlaşılmıştır" ifadelerini kullanarak tüm sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını istedi.

KARAR VERİLDİ

Onur Şener’in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar İ.K. ve A.G. ‘kasten öldürme’ suçundan takdiri indirim ile 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık S.S., tutuksuz sanıklar J.E. ve G.G. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

DHA