İtirafçı olup serbest bırakılan eski tuğgenerale gözaltı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy, tanık olarak dinlendiği mahkemede itiraf içeren beyanlarını inkar etmesinin ardından gözaltına alındı.

Ankara başsavcılığının açıklamasında, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat başkanı tuğgeneral Serdar Atasoy’un, 27 Ocak’ta gözaltına alınmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Eski tuğgeneralin, sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda ‘etkin pişmanlıkta bulunarak örgütsel faaliyetlerini anlattığı’ ifade edilen açıklamada, bu nedenle hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

AA’nın aktardığına göre Soruşturma sonucunda Atasoy’un hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılması’ istemiyle kamu davası açıldığı kaydedilirken Atasoy’un ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine ‘kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu’ gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ’ın 13 Şubat 2021 tarihli haberine göre Serdar Atasoy, albay rütbesiyle Malatya’daki İkinci Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığı görevini yürütürken, 2020 YAŞ toplantısı sonucunda bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilip, Kara Kuvvetleri istihbarat başkanlığına getirilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atasoy’un itirafçı olmasının ardından “‘FETÖ’ bağlantısı tespit edilince bu göreve başlatmadık ve emekli ettik” demişti. Oysa Atasoy, bu görevden alındı ancak yine kritik bir makam olan Kara kuvvetleri harekat başkanlığına atandı.

Serdar Atasoy, MİT’in raporu üzerine 2 Kasım 2020’de emekli edildi. Yani, üç ay aktif şekilde görev yaptı. ‘FETÖ’ bağlantısı tespit edildiği için emekliye ayrılan Atasoy’un gözaltına alınma tarihinin ise 27 Ocak 2021 oldu. Atasoy, bu üç aylık sürede savcılığın olası gözaltı kararına karşı hazırlık yapma imkanına kavuştu.

Deşifre olmayanları mı saklıyordu?

Darbe girişimi sırasında Bangladeş’te askeri ateşe olarak görev yapan ve darbeci Sinan Süer’in darbe bildirimine Whatsapp üzerinden “Emredersiniz komutanım” şeklinde olumlu yanıt veren Atasoy, darbeden sonra iki kez soruşturma geçirdi. 2017’de Erzincan’da görev yaparken gözaltına alındı ancak kararıyla serbest bırakılan Atasoy, 2019’da Ankara başsavcılığı tarafından da soruşturuldu. Ancak soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Örgüt içerisinde ‘Servet’ kod adını kullanan Atasoy’un 13 sayfalık ifadesinde ise şüpheli birçok yan vardı. İfadesinde örgütle bağlantısı olduğunu belirttiği 19 askerin 15’inin daha önceden darbe girişimine karıştığı için deşifre olması dikkat çekti. İsmini verdiği bazı isimlerin geçmişte ihraç edildiği belirlenirken, bazıları cezaevinde, bir kısmı ise firari.

Serdar Atasoy’un 2 Kasım 2020’de emekli olmasına karşın ifadesinin ancak 2 Şubat 2021’de alınması, bu üç aylık dönemde serbest olması, olası ifadeye hazırlandığı yorumlarına neden oldu. ‘FETÖ’nün, savcılık dosyalarına yansıyan örgüt içinde verdiği talimatlarda, gözaltına alınmaları durumunda ‘daha önce deşifre olmuş kişilerin isimlerini vererek, itirafçı olmaları ve bu sayede serbest kalmaları’ talimatı verdiği biliniyor.

Serdar Atasoy’un ifadesinde de 19 isimden 16’sının zaten bilinenler arasında olması, “Ne saklıyor” sorusuna neden oldu. Bu durumun ise etkin pişmanlık konusunda samimi olup olmadığı konusunda kuşku uyandırdı.

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