İtiraflar gelince hepsi tek tek yakalandı...

Konya'da, TSK'ya sızan FETÖ üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan mahrem imamların kendilerine bağlı askerleri ifşa etmesinin ardından örgütün kılcal damarlarına girildi. ByLock kullanmayan, örgüt abileriyle gizlice buluşan 58'i aktif 70 askere daha gözaltı kararı verildi. Yakalanan 52 asker arasında pilot, bordo bereliler, komandolar ve İHA pilotu subaylar var.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, şimdiye dek gözaltına alınan 207 mahrem imamdan 83'ü etkin pişmanlık yasasından faydalandı. Mahrem imamların örgüt üyesi askerlerin isimlerini vermesiyle ordudaki kripto yapı çorap söküğü gibi geldi.

408 RÜTBELİ İTİRAFÇI OLDU

Sabah'ın haberine göre; Örgüte sızdıran askerleri kontrol eden mahrem imamlar, birçok askerin halen kendileriyle gizlice irtibat kurduğunu ve himmet vermeye devam ettiğini söyledi. 15 Temmuz'dan bu yana gözaltına alınan 885 rütbeli askerden 408'i de etkin pişmanlık yasasından yararlandı. Birçoğu kalkışmada görev almayan askerler, ifadelerinde örgütün kendilerine darbe girişimine sürükleyeceğini tahmin edemediklerini, pişman olduklarını belirterek devletin vereceği her göreve hazır olduklarını söyledi.

Elde edilen son bilgiler ışığında Konya KOM Şube Müdürlüğü 700 kişiyi aşan kripto asker listesi hazırladı. Etaplar halinde aktif askerleri gözaltına alan polis, son olarak 27 ilde 70 subay ve astsubayın yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. 58'i aktif, Jandarma, Kara ve Hava Kuvvetleri'nde görevli 35'i subay, 33'ü astsubay, 2'si de uzman erbaş 70 askerden 52'si yakalandı.

PİLOTLAR VE KOMANDOLAR

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Pilot Yüzbaşı Ahmet Karagöz, Amasya 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Pilot Üsteğmen Murat Lekesiz, Ankara Hava Astsubay Okulu'nda görevli Pilot Üsteğmen Burak Başkaya, Malatya Kara Havacılık Komutanlığı'nda helikopter pilotu olan Üsteğmen Mustafa Kaya ile Mustafa Nazlı ve Özel Kuvvetler mensubu Üsteğmen Ali Batuhan Karkaç, Astsubay Ahmet Günel, Komando Üsteğmen Durmuş Demirtaş ile Hüseyin Baştürk ve Astsubay Bekir Karayazı gözaltına alınan isimler arasında. Ayrıca İHA'ların kullandığı Batman'daki 14. Hava Üs Komutanlığı'nda görevli pilot üsteğmenler Feyyaz Yıldırım, Mert Şahin ve Nufer Şimşek'in de yakalandığı öğrenildi.

10 İLDE 26 SUBAYA GÖZALTI KARARI

Kocaeli merkezli 10 ilde yapılan operasyonlarda, 20'si muvazzaf 26 subay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 19'u gözaltına alındı. Bolu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda da 17 jandarma personeli gözaltına alındı. Van'da ise 14 muvazzaf asker ve polis gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul'da FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'un, iradesi dışında cep telefonuna yüklendiği tespit edilen gazeteci Ömer Faruk Aydemir ilk duruşmada beraat etti.