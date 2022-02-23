İYİ Partili başkanın öldürüldüğü olayda yasak aşk iddiası

Kütahya'nın Simav ilçesinde İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet S.'yi bıçaklayarak öldüren baba ile oğlu tutuklandı.

Şaphane ilçesinde yaşayan İYİ Parti İlçe Başkanı evli ve 2 çocuk babası Mehmet S. (58) , aynı ilçede yaşayan Erdal K. (55) ile Simav ilçesinde buluştu. İddiaya göre, bir süre yürüyen ikili, bankta otururken arkalarından gelen Erdal K.'nin oğlu Mert Can K. (19), Mehmet S.’yi boynundan ve karnından 3 kez bıçaklayıp, kaçtı. Erdal K. ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S., hayatını kaybetti. Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan soruşturmada, cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen Mert Can K., Uşak'taki amcasının evinde yakalandı. Baba Erdal K. ise Simav ilçesinde gözaltına alındı.

İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Mert Can K., Mehmet S. ile annesi arasında gönül ilişkisi dedikoduları çıktığını belirterek "Annem ile Mehmet S. arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Mehmet S.’nin babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken yanlarına gidip bıçakladım" dedi.

İfadeleri alınan Mert Can K. ile babası Erdal K., Simav Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece Mert Can K. 'tasarlayarak kasten öldürme', babası Erdal K. ise 'cinayete iştirak' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

DHA