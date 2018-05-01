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  4. 01 Mayıs 2018 18:00

İzmir, Bodrum ve Manisa'da korkutan deprem !

İzmir, Bodrum ve Manisa'da meydana gelen depremler korkuttu.

İzmir, Bodrum ve Manisa'da korkutan deprem !
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Gökova Körfezi'nde saat 07:03'te 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir'de 3.1 büyüklüğünde, Manisa'da da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet  sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Muğla'nın Bodrum ilçesi  açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İZMİR'DE DEPREM

İzmir'de de 08:35'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

MANİSA'DA DEPREM

Manisa'da saat 16:14'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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