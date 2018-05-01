İzmir, Bodrum ve Manisa'da korkutan deprem !

Gökova Körfezi'nde saat 07:03'te 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir'de 3.1 büyüklüğünde, Manisa'da da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
İZMİR'DE DEPREM
İzmir'de de 08:35'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
MANİSA'DA DEPREM
Manisa'da saat 16:14'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.