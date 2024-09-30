  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de akılalmaz olay: Ambulans kaçtı, polis kovaladı

İzmir'de akılalmaz olay: Ambulans kaçtı, polis kovaladı

İzmir'de akılalmaz olay: Ambulans kaçtı, polis kovaladı
Güncelleme:

İzmir'de, tedavi olmak için Çeşme Devlet Hastanesi'ne gelen bir kişi, hastane bahçesindeki ambulansı kaçırdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Devlet Hastanesine tedavi için gelen M.K. (42), hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulansı kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisindeki takip sisteminden aracın konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınlarında kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

Şüpheli M.K., ekiplerce araçtan indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, "beni takip ediyorlar, kaçıracaklar" diyerekten ambulans şoförünü araçtan itmek suretiyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Etiketler izmir çeşme devlet hastanesi Ambulans hasta
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı Güzel oyuncu mahkemelik olduğu tacizi ifşa edip isyan etti Güzel oyuncu mahkemelik olduğu tacizi ifşa edip isyan etti En beğenilen siyasetçiler anketi açıklandı: İlk 3'e dikkat En beğenilen siyasetçiler anketi açıklandı: İlk 3'e dikkat Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Arsenal'in efsanesiydi... Sahada hayatını kaybetti Arsenal'in efsanesiydi... Sahada hayatını kaybetti Bakanlıktan hayati uyarı: ''Havadan atılacak, bulursanız temas etmeyin'' Bakanlıktan hayati uyarı: ''Havadan atılacak, bulursanız temas etmeyin'' PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Prof. Dr. Celal Şengör'den Bakan'a olay sözler: ''Bunu anlatamıyoruz bu herife'' Prof. Dr. Celal Şengör'den Bakan'a olay sözler: ''Bunu anlatamıyoruz bu herife'' Dün 2'nci bölümü yayınlanmıştı... Deha izleyicisine kötü haber Dün 2'nci bölümü yayınlanmıştı... Deha izleyicisine kötü haber
Ajda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandı Ajda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandı Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş'' Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş'' TÜVTÜRK'ün araç muayenesinde aldığı ücret için bir emsal karar daha TÜVTÜRK'ün araç muayenesinde aldığı ücret için bir emsal karar daha Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu AK Parti'de ''soruşturma'' istifası: Bir milletvekili istifa etti AK Parti'de ''soruşturma'' istifası: Bir milletvekili istifa etti Murat Sancak Adana Demirspor'u satılığa çıkardı Murat Sancak Adana Demirspor'u satılığa çıkardı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Tekirdağ'da geceyi gündüze çeviren dev yıldırım kamerada Tekirdağ'da geceyi gündüze çeviren dev yıldırım kamerada Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'a yanlış gözaltı Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'a yanlış gözaltı Eski Bakan Hüseyin Çelik: ''Gezi olaylarıyla şaftımız kaydı'' Eski Bakan Hüseyin Çelik: ''Gezi olaylarıyla şaftımız kaydı''