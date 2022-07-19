İzmir'de denizden ceset çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Pasaport İskelesi açıklarında dün saat 10.30 sıralarında denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hareketsiz yatan kişiyi karaya çıkartı. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA