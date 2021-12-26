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  4. İzmir'de evlat dehşeti! Annesini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de evlat dehşeti! Annesini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de evlat dehşeti! Annesini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesi göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın birinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan tartışmada Alican E., annesi Sevda Y.'yi (56) göğsünden bıçakladı. Alican E., daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Y.'yi Bozyaka Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Y., hastanede hayatını kaybetti. Alican E., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

DHA

Etiketler izmir cinayet anne
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