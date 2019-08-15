İzmir'de kan donduran olay! Darp, yaralama, tecavüz...

Ukrayna'dan sosyal medyada tanıştığı kişi ile buluşmaya İzmir'e gelen bir çocuk annesi Svitlana Avierkına (48) tecavüze uğradı. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos'ta Avierkına kimliği belirsiz kişi tarafından Adnan Menderes Havalimanı'ndan araçla alındıktan sonra Basmane'ye götürüldü. Talihsiz kadın, burada bir evde kimliği belirsiz kişi ve beraberindekiler tarafından tecavüze uğradı. Saldırı sırasında cinsel organı zarar gören Avierkına'nın aşırı derecede kan kaybettiği öğrenildi.

ÇIĞLIKLARINI DUYDULAR

Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Çağırılan ambulansla Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve kan takviyesi yapılan kadının cinsel organında meydana gelen yırtıklardan dolayı ameliyata alındığı açıklandı. Talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kadının verdiği bilgiler doğrultusunda havalimanındaki kamera kayıtlarının incelemeye alındığı, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Genç kızın evlilik hayali kurduğu saldırgan Mustafa Ö. ile olaydan sonra aracını yıkayarak delilleri kararttığı öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.