İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in ilçesinin Çoraklar Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kalabak Barajı mevkisindeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.