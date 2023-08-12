  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın

Güncelleme:

İzmir'in ilçesinin Çoraklar Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kalabak Barajı mevkisindeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.

 

Etiketler izmir yangın izmir'de yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da bina çöktü, 1 kişi enkaz altında
Başkent Ankara'ya meteor yağdı... Perseid meteor yağmuru böyle görüntülendi
Erdoğan 21 AK Partili İl Başkanı'nı görevden aldı
Pes! Muhalefetin ''mazeret'' listesi ortaya çıktı
Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor... Meteoroloji'den kritik uyarı!
Yenilenen Türkiye'nin en çok sevilen SUV Türkiye'ye geliyor
Kuyumculardan gram altın uyarısı
Yüzde 100 elektrikli 400 km menzilli SUV Türkiye'de
Motorinin ardından benzine de dev zam geliyor
Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu