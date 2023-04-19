  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de otobüs bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı

İzmir'de otobüs bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı

İzmir'de otobüs bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı
Güncelleme:

İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsünün, müstakil evin bahçe duvarına çarptığı kazada sürücüyle birlikte 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi 2173 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt A. idaresindeki 599 numaralı M. Erener-Halkapınar seferini yapan 35 DHD ...  plakalı ESHOT otobüsü, seyir halindeyken, sürücüsünün yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü Mevlüt A.'yı itfaiyeciler çıkardı, 9 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler belediye otobüs kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeniden evlilik hazırlığında Şeyma Subaşı'nın davetli listesi ortaya çıktı
Bodrum'da yine beyaz kum skandalı
Hastanede yangın kabusu: 29 kişi öldü, o anlar kamerada!
Togg'un menzili kaç kilometre? Bakan Varank açıkladı
Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon'daki kavganın görüntülerini paylaştı
Muharrem İnce'yi canlı yayında küplere bindiren soru: ''Saygısızlık bu''
Erdoğan'dan ev hanımlarına emeklilik müjdesi
Boş zamanlarında toplayıp, kilosunu 400 TL'den satıyor!
Dolar ve Euro zirvede, altın fiyatları baş döndürüyor
Bayram tatilinde yeni kimlik kartıyla gezilebilecek ülkeler