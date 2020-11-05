İzmir'deki deprem anında berberdeki panik anları kamerada

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İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren, yeni görüntüler ortaya çıktı. Bayraklı'daki bir berber dükkanında, deprem anında müşterilerin ve çalışanların yaşadığı panik, iş yerinin kamerasına yansıdı. Deprem sırasında, müşterisinin saçlarını kesen çalışan, panikle makası elinden atarak dışarıya kaçtı. Görüntülerde, müşterilerin hızlıca kaçma anları da yer aldı.
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