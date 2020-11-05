  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Kasım 2020 16:55

İzmir'deki deprem anında berberdeki panik anları kamerada

İzmir'de bir berber dükkanındaki vatandaşların, deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı.

A+ A-

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren, yeni görüntüler ortaya çıktı. Bayraklı'daki bir berber dükkanında, deprem anında müşterilerin ve çalışanların yaşadığı panik, iş yerinin kamerasına yansıdı. Deprem sırasında, müşterisinin saçlarını kesen çalışan, panikle makası elinden atarak dışarıya kaçtı. Görüntülerde, müşterilerin hızlıca kaçma anları da yer aldı.

deprem , izmir , seferihisar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM