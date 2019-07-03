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  4. 03 Temmuz 2019 16:49

Kadıköy'de 4 katlı binada yangın paniği

Kadıköy'de 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, Yoğun dumanlar çıkan dairedeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenenler kendilerini dışarıya attı.

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İstanbul Kadıköy’de bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir vatandaş ile itfaiye erine ambulansta müdahale edildi. 

Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği sırada bir vatandaş ile bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi.

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