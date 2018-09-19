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  4. 19 Eylül 2018 16:06

Kadının çığlıklarına koştu ve yakaladı

Şişli'de bir banka şubesinden emekli maaşını çeken kadın kapkaça uğradı.

Kadının çığlıklarına koştu ve yakaladı
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Şişli'de bir banka şubesinden emekli maaşını çeken kadın kapkaça uğradı. Kadının çığlıklarına koşan oto tamircisi Nihat Karlı kapkaççıyı yakalayıp polise teslim etti. 

Olay saat 10:30 sıralarında meydana geldi. Emekli maaşını çekip eve dönen Saliha Yaycı kendisini takip eden iki kapkaççının hedefi oldu. Darülaceze Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen kadının çantasını alan kapkaççılar kaçmaya başladı. Çantasını kaptıran Saliha Yaycı bağırarak kapkaççıların peşinden koşmaya çalıştı.

Yaycı'nın çığlıklarını duyan oto tamircisi Nihat Karlı elinde çanta ile kaçan kapkaççıyı görünce peşinden koşup Donanma Caddesi üzerinde zanlıyı yakaladı. Nihat Karlı çantayı Saliha Yaycı'ya teslim etti. Karlı yakaladığı kapkaççıyı çalıştığı oto tamirhanesinin önüne getirip polise haber verdi. Bir süre sonra gelen polis zanlı Hasan Ş.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kapkaç mağduru Saliha Yaycı "Çantamı kapıp kaçtılar.

Esnaf arkadaşlar kapkaççıyı yakaladı. Çantamı bana teslim ettiler" diye konuştu. Yağcı daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Zanlıyı yakalayan Nihat Karlı "Elinde çanta ile koşanları ve bağrışmaları duydum. Çantayla kaçanı yakaladım, sonra kadın geldi çantasını teslim ettim. Kadın maaş çekmiş bankadan takip edip çantasını almışlar. Zanlıyı polise teslim ettik" diye konuştu.

DHA

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