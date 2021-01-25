Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen şüpheli, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.

Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı arıyor.