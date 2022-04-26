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Kağıt toplayıcısı kadınlar birbirine girdi

İstanbul Esenyurt'ta kağıt toplayıcısı iki kadın yer anlaşmazlığı nedeniyle saç saça baş başa birbirine girdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre kağıt toplayıcısı iki kadın arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma kadınlar arasında saç saça kavgaya dönüştü. Dakikalarca devam eden olayda saçlarından kan gelen kadınlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA

Etiketler esenyurt kavga kağıt toplayıcısı
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