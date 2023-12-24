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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ta saat 08.52'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 08.52'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre, söz konusu deprem 5,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler kahramanmaraş deprem
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